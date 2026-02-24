«Пари внутри трансляции». БК «Леон» запускает новый функционал

Фото: Пресс-служба БК Леон

Букмекерская компания «Леон» объявляет о запуске новой функции «Пари внутри трансляции». Это пользовательский формат, который разрушает барьер между просмотром спортивного контента и заключением пари. Главная особенность обновления — возможность оформления прогнозов в полноэкранном режиме видеотрансляции.

Ранее пользователям приходилось сворачивать видео или переключаться между вкладками, чтобы перейти в линию и заключить пари. С новым функционалом эта возможность появилась в интерфейсе плеера, теперь пользователя ничего не отвлекает от просмотра трансляции. Для более приятного знакомства с новым функционалом, компания дарит клиентам фрибет 500 рублей в рамках акции «Лайв-драйв».

Как получить бонус?

При просмотре видеотрансляции матча в разделе «Стрим» необходимо заключить одиночное или экспресс-пари из двух и более лайв-событий с коэффициентом исхода от 1.70 и суммой от 1000 рублей. После чего фрибет 500 рублей будет автоматически зачислен на ваш бонусный счёт.

Почему стоит участвовать?

БК «Леон» стремится подарить клиентам полное погружение в динамику спортивного события и предоставить возможность поддержки фаворита без потери фокуса на важных аспектах игры. Фрибет 500 рублей в акции «Лайв-драйв» и новая функция «Пари внутри трансляции» обеспечат вам яркие впечатления, комфорт при просмотре и мобильность действий!

«Пари внутри трансляции» доступны в веб-версии сайта и в мобильном приложении БК «Леон».

Реклама 18+. Рекламодатель: ООО «Леон» ИНН: 7707760834. Источник информации об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей — сайт Leon.ru. Срок акции: с 00:00 МСК 23.02.2026 по 23:59 МСК 26.02.2026.