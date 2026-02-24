«Интер» — «Будё-Глимт»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Милане

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Интер» — «Будё-Глимт».

Ставка: победа «Интера» в первом тайме и матче, и ТБ 2.5 за 1.90.

«Вот где ни черта не понятно, так это в противостоянии «Интера» и «Будё-Глимт». Хотя, казалось бы, на бумаге всё ясно, «Интер» пройдёт дальше, причём достаточно легко. Но поездка за полярный круг и первый матч тут внесли сумятицу. «Будё» забил три «Интеру» и выиграл 3:1, хотя миланцы были очень близки ко втором голу — в концовке было попадание в штангу, в первом тайме ещё в штангу попадали. В общем, моменты были, но на искусственном поле у себя дома в минусовую погоду «Будё» не первого соперника уже вот так подловил. На выезде «Будё» тоже играет достаточно агрессивно, смело, от своих принципов команда не отходит, много розыгрыша мяча на своей половине поля, всё через комбинационный футбол. И на этом опытный «Интер» может «Будё» подловить.

Если Киву ничего не будет придумывать, не будет мудрить, всё должно быть нормально. Думаю, «Интеру» очень важно уйти на перерыв, ведя в счёте, и потом просто спокойненько соперника уже добивать. Разница в два мяча для такой опытной команды, как «Интер», вполне отыгрываемая. Конечно, хочется всё решить в основное время. Возможно, «Интеру» придётся пропустить и сыграть дополнительное время, но, мне кажется, миланцы решат всё в основное.

Можно сыграть «Интер» с форой (-2) за хороший коэффициент, но я выбрал вариант «П1/П1». Для «Интера» очень важно выиграть первый тайм, а дальше довести дело до победы. И, скорее всего, в матче будет забито больше 2.5 мяча.

Мой прогноз — «П1/П1 и тотал больше 2.5» за 1.9. Вот такое комбо», — приводит слова Генича «РБ Спорт».