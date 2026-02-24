Скидки
«Байер» — «Олимпиакос»: прогноз Константина Генича на матч плей-офф Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Байер» — «Олимпиакос».

Ставка: победа «Байера» за 1.80.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Леверкузенский «Байер» после победы в греческом Пирее со счётом 2:0 достаточно спокойно и уверенно себя чувствует. После поездки в Грецию, где было много оставлено сил и эмоций, «Байер» оступился в чемпионате, проиграл «Униону» 0:1.

Но «Олимпиакос» точно этому «Байеру» по зубам. У него хорошие, быстрые игроки в передней линии, и по общему уровню мастерства, конечно, «Байер» превосходит «Олимпиакос». Не стоит забывать, что каждая победа оценивается в немалое количество денежных знаков в Лиге чемпионов, особенно на стадии плей-офф. Поэтому, хоть и есть хорошее преимущество в два мяча, я думаю, «Байер» и дома постарается своих болельщиков порадовать.

Я думаю, что «Байер» и в ответной встрече с «Олимпиакосом» должен одержать победу, по крайней мере, всё для этого у леверкузенцев есть. Победа «Байера» в матче с «Олимпиакосом» за 1,8 — мой прогноз», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

