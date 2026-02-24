«Интер» — «Будё-Глимт»: прогноз Егора Титова на игру Лиги чемпионов 24 февраля

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч «Интер» — «Будё-Глимт».

Ставка: победа «Интера» и обе забьют за 2.50.

«Я уверен, что никто не мог предположить такой результат первого матча. Да, до этого «Буде-Глимт» обыграл «Ман Сити», на выезде победил «Атлетико», но это всё были матчи основного этапа. Здесь же уже в плей-офф. После двух матчей можно вылететь. Совершенно другой уровень ответственности, мотивации. И норвежцы показали, что как минимум в привычных условиях, на искусственном поле, в морозец, могут побеждать грандов.

Но «Интер», на мой взгляд, имеет хорошие шансы пройти дальше. 2 мяча отыграть не так сложно, тем более на своём поле. Всё-таки преимущество в классе значительное. И такой щелчок по носу, который был в первом матче, заставит миланцев включиться на полную катушку.

Есть, конечно, проблемки с составом. Будут отсутствовать Чалханоглу и Лаутаро. Но нельзя на это списывать. Все-таки против тебя не гранд, а команда-выскочка. Класса и так достаточно. В серединке сыграют Мхитарян, Барелла и Зелиньски. Впереди есть Тюрам и Эспозито. На стандартах можно поддавить «Будё-Глимт».

Я выбрал ставку — «Интер» победит, но обе команды забьют. В атаку норвежцы бегут с большим желанием. И в первом матче подлавливали «Интер» на ошибках, после перехватов просто вылетали вперед. Не зря забивали в Дортмунде, «Атлетико» в Мадриде. Во всех гостевых матчах забили. Больше всего похоже на 3:1 и овертайм, но может быть и 4:1», — приводит слова Титова «РБ Спорт».