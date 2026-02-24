Скидки
«Металлург» — «Северсталь»: ставка Владимира Крикунова на матч КХЛ

«Металлург» — «Северсталь»: ставка Владимира Крикунова на матч КХЛ
Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Северсталь».

Ставка: ТБ 5 за 1.50.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хозяева неидеально выглядели в трёх предыдущих домашних матчах, хотя в соперниках были аутсайдеры Востока. Гости и вовсе начали текущее выездное турне с оглушительного поражения от проблемного «Трактора». Оба клуба явно решают долгосрочные задачи с подготовкой к плей-офф. Но при этом с акцентом на атаку продолжают играть и те, и другие. Так что закрытого хоккея в этой встрече точно не будет, смело ставьте тотал больше пяти шайб.

А с точки зрения исхода фаворитом выглядит «Магнитка». По умению сыграть в креативный хоккей она не слабее «Северстали». По мастерству — сильнее. А после овертаймов с «Адмиралом» и «Барысом» точно не стоит ждать от команды Разина расслабленности и недооценки соперника», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

