«Автомобилист» — «Авангард»: ставка Владимира Крикунова на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Авангард».

Ставка: ничья за 4.30.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Три последних матча между этими соперниками завершились в овертаймах. Сейчас тоже очень вероятна ничья в основное время. «Автомобилист» со своей способностью строго играть в обороне, опасно контратаковать и вести эффективную силовую борьбу неудобен для «Авангарда». Омичи после серии хороших матчей сбавили обороты, слабее ожидаемого сыграв дома с «Сибирью» и «Амуром». А команда Заварухина умеет пользоваться слабостями соперника – вспомните, как недавно они разнесли дома подуставший «Металлург» со счётом 8:1.

Эти причины не дают поверить в успех сибиряков. Так что не хотите брать ничью — ставьте на минимальную победу хозяев в основное время. И тотал меньше пяти шайб. Атака «ястребов» сейчас пошла на мини-спад. «Автомобилисту» и вовсе не надо нестись вперёд и искать счастья у чужих ворот. В этом сезоне соперники проводят друг против друга исключительно «низовые» матчи, забивая не больше пяти на двоих. Так будет и теперь», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».