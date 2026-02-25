Скидки
«ПСЖ» — «Монако»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Монако».

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1.5) за 1.70.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
«Неделю назад на стадионе «Луи II» в Монако парижане сами себе создали проблемы в самом начале. Пропустили очень быстрый гол, потом ещё один, а затем героически забили три мяча и вырвали победу. «Монако» играл в меньшинстве. Неожиданно для всех Александр Головин взял и удалился в двух матчах подряд: сначала с «Нантом», а потом в Лиге чемпионов против «ПСЖ».

Но нынешний «Монако» даже чуть-чуть воскресает и приходит в себя. В последнем туре монегаски проявили героизм в матче с «Лансом» на выезде. Характер и стержень у этой команды явно имеются. Но это против «Ланса». Против «ПСЖ», да ещё и на его поле, у «Монако» шансов нет после домашних 2:3, когда они вели 2:0.

В этом матче и в этой паре всё предрешено и всё понятно. Если, конечно, «ПСЖ» не начнёт валять дурака и заранее не посчитает, что уже вышел в 1/8 финала. Тем более команды прекрасно друг друга знают. В последнем туре парижане в экономрежиме спокойно прошлись по сопернику в чемпионате Франции и выиграли со счётом 3:0. Думаю, нечто подобное можно ожидать и от матча с «Монако». Голов будет много, и в основном они влетят в ворота монегасков.

Поэтому мой прогноз такой банальненький. Мне кажется, «ПСЖ» выиграет минимум с разницей в два мяча. Я бы уверенно взял победу «ПСЖ» с форой (-1.5) за коэффициент 1.70. Можно пойти дальше и рассмотреть фору (-2), рассчитывая на крупную победу. Мне кажется, фора (-1.5) — это более надёжная и крепкая ставка на этот матч», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

