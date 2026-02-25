«Реал» — «Бенфика»: прогноз Владислава Радимова на матч Лиги чемпионов в Мадриде

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч «Реал» — «Бенфика».

Ставка: ТБ 5.5 ЖК за 1.94.

«В первом матче были страсти, паузы и стычки. В последнем туре общего этапа — аналогично, там вообще было два удаления. Перед ответкой между «Реалом» и «Бенфикой» минимальная разница в счёте и нервы у всех будут на пределе. Поэтому снова будет много предупреждений — ставим на тотал жёлтых карточек больше 5.5. Особенно в концовке могут пойти предупреждения за затяжку времени.

Вторая ставка: гол Винисиуса. После всех скандалов в первой игре он будет максимально мотивирован, тем более на своём стадионе. Думаю, бразилец забьёт и в ответке. К тому же Винисиусу могут отдать и пенальти, а «Реал» их пробивает часто.

И третье: тотал больше 3.5. «Бенфика» побежит в атаку за голом и точно забьёт, к тому же Мадрид проблемный в обороне. Но и «Реал» на пространстве забить может не меньше, будет много голов», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».