«Реал» — «Бенфика»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Реал» — «Бенфика».

Ставка: «Реал» забьёт в обоих таймах за 1.95.

«Наверняка Моуринью хорош не только в словах, где он расскажет, кому как праздновать, а кому как не праздновать забитые мячи, но и наверняка что-то приготовит на «Сантьяго Бернабеу» мадридскому «Реалу», чтобы постараться всё-таки снять мадридцев с пробега.

Сейчас «Реал» оступился в чемпионате: неожиданно проиграл в Памплоне «Осасуне». При этом играл, надо сказать, очень неважно. В Лиге чемпионов немножечко другая ситуация. Преимущество 1:0 после первой игры «Реалу» ничего не гарантирует. Может ли «Реал» на «Бернабеу» проиграть «Бенфике»? Большие сомнения, но в футболе всякое возможно.

Со всей ответственностью хозяева должны подойти к этой игре и забыть то, что было неделю назад в Лиссабоне. Если не будет глупых ошибок в обороне, если «Реал» не будет сам себе «привозить», то проблем быть не должно. Винисиус и Мбаппе наверняка что-то впереди придумают.

Я думаю, что для «Реала» чрезвычайно важно агрессивно начать матч в домашних стенах, показать, кто здесь хозяин, а кто гость, и постараться забить в первом тайме. Если «Реал» забьёт в первом тайме, следовательно, он заставит «Бенфику» раскрываться, и во втором мадридцы смогут соперника добивать.

«Реал» забьёт в первом тайме, во втором спокойненько доведёт дело до логического завершения и пройдёт дальше в 1/8 финала. Поэтому мой прогноз — «Реал» забьёт в обоих таймах», — приводит слова Генича «РБ Спорт».