Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал» Мадрид — «Бенфика»: ставка Игоря Семшова на встречу Лиги чемпионов

«Реал» Мадрид — «Бенфика»: ставка Игоря Семшова на встречу Лиги чемпионов
Комментарии

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Бенфика».

Ставка: победа «Реала» и ТБ 2.5 за 3.40.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для «Реала» и «Бенфики» этот матч будет третьим в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Сначала команды встретились в матче общего этапа, и тогда «Бенфика» неожиданно переиграла «Реал» на своём поле со счётом 4:2, а вот в первом стыковом матче, состоявшимся на прошлой неделе, португальцы на своём поле уступили (0:1). Пусть и не убедительный, но «Реал» взял реванш, и гостевая победа позволяет более спокойно чувствовать себя в домашней игре. В выходные испанцы потеряли важные очки в матче чемпионата с «Осасуной» (1:2), после чего главный соперник мадридцев — «Барселона», вернулась на первую строчку турнирной таблицы.

А вот «Бенфика» свой последний матч в чемпионате выиграла у команды «АВС Сад» (3:0). В португальском первенстве «Бенфика» идёт на третьем месте и от лидера отстаёт на семь очков. На дистанции в 11 оставшихся туров такое отставание отыграть практически невозможно.

В ответном матче «Реал» является сильным фаворитом. И это вполне естественно. Думаю, что мадридцы и дома переиграют «Бенфику». Но игра будет более результативная, чем неделю назад. Победа «Реала» + тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Матч недели: «Реал» — «Бенфика». Моуринью ищет ящик для грязного белья
Матч недели: «Реал» — «Бенфика». Моуринью ищет ящик для грязного белья
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android