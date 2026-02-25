«Реал» — «Бенфика»: прогноз Романа Гутцайта на матч плей-офф Лиги чемпионов

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч «Реал» — «Бенфика».

Ставка: ТБ 3 за 1.71.

«Ответный матч плей-офф Лиги чемпионов пройдёт в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу». «Реал» выиграл первую встречу у «Бенфики» со счётом 1:0 на выезде. Правило выездного гола больше не действует, поэтому у хозяев просто преимущество в один мяч, которое теоретически отыгрывается. Однако сделать это в Мадриде будет крайне непросто.

«Бенфика» Жозе Моуринью возвращается на стадион, где он работал с «Реалом». Очевидно, гости будут искать свои шансы в контратаках и на стандартах, постараются максимально эффективно использовать немногочисленные моменты. А моменты, скорее всего, будут. В последние месяцы «Реал» не выглядит надёжно в обороне: много травмированных защитников, нет стабильной серии «на ноль», и даже Тибо Куртуа не всегда способен спасать. Если «Бенфика» забьёт, интрига обострится.

А если счёт будет держаться равным, тогда португальцам придётся раскрываться. Это идеальные условия для Килиана Мбаппе и Винисиуса, которым нужно пространство за спинами защитников. В открытой игре у «Реала» появится сразу несколько возможностей увеличить счёт. Так что с учётом текущей формы обороны хозяев и турнирной ситуации, сценарий с голами выглядит вполне вероятным. Есть все предпосылки к тому, что вечер в Мадриде получится результативным», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».