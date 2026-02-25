«ПСЖ» — «Монако»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов в Париже

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Монако».

Ставка: победа «ПСЖ» и ТБ 2.5 за 1.70.

«Два французских клуба выдали суперматч на поле «Монако». В первом стыковом матче Лиги чемпионов хозяева вели 2:0, но это не помешало футболистам «ПСЖ» в итоге одержать победу. Несмотря на то что в таблице команды разделяют 20 (!) очков, «Монако» попытался дать бой, и у них это получилось. Кстати, если говорить о чемпионате Франции, то там не так всё просто. «ПСЖ» и «Ланс» разделяют всего два очка, в апреле команды встретятся между собой, после чего, наверное, и определится чемпион.

Что же касается «Монако», то команда идёт лишь на восьмом месте, при этом до еврокубковой зоны лишь три очка. Судя по котировкам, все ждут победы «ПСЖ» с тоталом больше 2.5 мяча. Вполне возможно, что так и будет сейчас», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».