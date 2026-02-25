«ПСЖ» — «Монако»: ставка Семёна Зигаева на игру раунда плей-офф Лиги чемпионов

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Монако».

Ставка: победа «ПСЖ» и его тотал больше 2.5 за 1.75.

«Первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Монако» прошёл на прошлой неделе. Уже на первой минуте хозяева вышли вперёд, гол на счету Балогуна, а к 20-й минуте «Монако» вёл 2:0, Фоларин оформил дубль, запахло сенсацией. А когда несколько минут спустя Витинья не смог реализовать пенальти, показалось, что это просто не день парижан. Но ещё до перерыва столичная команда взвинтила обороты, сначала Дуэ, а затем Хакими забили по мячу, к началу второго тайма счёт был 2:2. А дальше Александр Головин сфолил на красную карточку и удалился во втором матче подряд, после этого началась колоссальная доминация «ПСЖ». 19:1 — статистика ударов во втором отрезке в пользу команды Луиса Энрике, но забить она смогла лишь раз. На 67-й минуте Дуэ оформил дубль и установил окончательный счёт.

В минувшие выходные «Монако» в чемпионате Франции вновь выдал голевую феерию, на сей раз на пару с «Лансом». Команда Поконьоли на сей раз сама уступала в два мяча, но забила трижды во втором тайме и одержала победу. Победа «Монако» позволила «ПСЖ», который в своём матче Лиги 1 без особых проблем разгромил «Метц», возглавить турнирную таблицу. А вот «Монако» пока лишь на восьмой строчке.

Кажется, что в первом матче парижане недооценили своего соперника, хотя и успели ему уже в этом сезоне проиграть в чемпионате Франции. На сей раз встреча пройдёт в столице, и там «ПСЖ» обычно с «Монако» проблем не имеет. За последние пять лет четыре победы, некоторые даже разгромные, и ничья. Получив лёгкую взбучку неделю назад, команда Луиса Энрике должна выйти предельно мотивированной», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».