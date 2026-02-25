Скидки
«ПСЖ» — «Монако»: прогноз Александра Мостового на игру Лиги чемпионов 25 февраля

Комментарии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Монако».

Ставка: победа «ПСЖ» и ТБ 2.5 за 1.52.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, один из самых лёгких прогнозов. Первая игра, как мы уже говорили, многое показала. Не знаю, что произошло с «Монако» в том матче с «ПСЖ», когда они выигрывали 2:0, но в итоге проиграли 2:3. Вести 2:0 и в итоге проиграть — это, конечно, серьёзный удар по психологии для «Монако». Такие матчи долго остаются в голове, потому что понимаешь, что сам упустил огромное преимущество.

Можно сказать, что «Монако» проиграл не просто конкретную игру, а фактически выход дальше ещё в первом матче. Имея счет 2:0, можно было сыграть аккуратнее, закрыться, сбить темп и довести дело до победы. Да, у «ПСЖ» футболисты, возможно, покласснее, индивидуально более сильные, но все равно такие ситуации нужно уметь контролировать. Когда даёшь сопернику почувствовать шанс, он этим пользуется.

Поэтому сейчас, думаю, всё будет более предсказуемо. Победа «ПСЖ» на выезде уже многое решила, и дома они, скорее всего, сыграют спокойно и прагматично, без лишней нервозности. «Монако» может забить, будет пытаться зацепиться, но в целом класс и опыт должны сказаться. Думаю, что счёт где-то 2:1 в пользу «ПСЖ» здесь выглядит самым логичным вариантом, так как голов должно быть много. Сюрприза, скорее всего, не будет», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

