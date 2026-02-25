«Ювентус» — «Галатасарай»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Турине

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Ювентус» — «Галатасарай».

Ставка: победа «Ювентуса» в первом тайме за 1.95.

«Кажется, что в паре «Ювентус» — «Галатасарай» всё ясно, потому что чудовищная и просто отвратительнейшая игра туринцев в обороне в Стамбуле, да ещё и с удалением, привела к счёту 2:5. Ну, там вообще просто все беды навалились на «Ювентус», пять пропустили. Это, конечно, очень печально для первой игры. «Галатасарай» был хорош и выиграл абсолютно закономерно. Потом «Ювентус» ещё и в чемпионате скрутился дома 0:2 команде Сеска Фабрегаса.

Однако чудеса бывают. Вряд ли можно вспомнить какой-то сезон без сенсации в Лиге чемпионов. Может ли произойти такое лигочемпионское чудо в паре «Ювентус» — «Галатасарай»? Может ли «Ювентус» Лучано Спаллетти отыграть три мяча у этого «Галатасарая»? Да может, хотя шансов немного. Но при сумасшедшей поддержке своих болельщиков чудеса в Лиге чемпионов бывали, они случались. Поэтому «Ювентус» должен делать, что должен, а там уж будь что будет. Очень важно для «Ювентуса» выиграть первый тайм. Три мяча отыграть можно, но для этого надо выигрывать первый [тайм], а дальше на эмоциях стараться придавить соперника во втором тайме.

Мой прогноз — «победа «Ювентуса» в первом тайме». «Галатасарай» уже, как кажется, одной ногой в 1/8 финала, и футболисты, наверное, это прекрасно понимают, поэтому «Ювентус» может этим воспользоваться», — приводит слова Генича «РБ Спорт».