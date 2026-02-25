«Аталанта» — «Боруссия»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Бергамо

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Аталанта» — «Боруссия».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.06.

«Аталанта», проигравшая первый матч дортмундской «Боруссии» (0:2), попытается отыграть два мяча в ответной встрече. Но, как ни пыжилась «Аталанта», например, в первой игре в Дортмунде, ничего не вышло. «Боруссия», забив два мяча, отошла в оборону, выстроила капканы. Ковач знает, как сыграть на результат и как засушить игру. Это в итоге у «Боруссии» и получилось.

«Аталанта» провела очень важный для себя матч с «Наполи» в чемпионате. Он получился очень эмоциональным. Проигрывая 0:1 после первого тайма забила два мяча и выиграла 2:1. Это, конечно, эмоционально хорошее подспорье перед ответной игрой с «Боруссией». Но как отыграть эти два мяча — большой вопрос. Конечно, что-то надо придумывать, надо какие-то капканы свои выстраивать, чтобы Дортмунд в них угодил. Но Дортмунд — тоже команда опытная, искушённая. И не так-то просто «Аталанте» будет что-то придумать.

Думаю, что Дортмунд никуда не полезет, никуда не побежит, а очень спокойно и аккуратно от оборонки сыграет в Бергамо. Но во втором тайме «Аталанте» уже придётся больше раскрываться, хочет она этого или нет. Соответственно, мне кажется, второй тайм должен получиться результативнее первого. Мой прогноз — второй тайм результативнее первого за 2.06», — приводит слова Генича «РБ Спорт».