ЦСКА — «Нефтехимик»: ставка Владимира Крикунова на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА – «Нефтехимик».

Ставка: победа ЦСКА за 1.70.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 февраля 2026, среда. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Армейцы не выигрывали уже 10 дней. Даже выезд в Сочи вместо гарантированных, казалось бы, двух очков обернулся нервотрёпкой с воздушными тревогами, отложенным началом игры и её итоговой отменой. Так что «Нефтехимику» позавидовать трудно. На родном льду команда Никитина постарается выдать максимум и наконец-то порадовать своих болельщиков победой.

Вряд ли она будет яркой и уверенной. Гости тоже сильны, умеют дисциплинированно обороняться и активно атаковать. В красно-синей обороне, конечно, они увязнут. Но вряд ли нижнекамцы развалятся под давлением ЦСКА. Скорее хозяева выиграют с минимальной разницей в счёте», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».