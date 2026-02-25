Скидки
«Сочи» — «Динамо» Минск: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

«Сочи» — «Динамо» Минск: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ
Комментарии

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Динамо» и ТБ 5.5 за 2.15.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2026, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Предыдущий матч «Сочи» закончился остановкой и отменой встречи. К таким ситуациям надо относиться спокойно, тем более, что с точки зрения игровой формы сочинцы всё-таки смогли провести один период основного времени с ЦСКА.

Однако здесь ситуацию надо рассматривать с другой стороны: «Сочи» не борется за попадание в заветную восьмёрку и спокойно доигрывает регулярный чемпионат. В некотором смысле это раскрепощает коллектив с берегов Чёрного моря, но при этом есть недостаток положительного результата. Конечно, все спортсмены — максималисты, им откровенно сложно выходить на встречи, которые лично для них с турнирной перспективы ничего не значат.

Да, ещё можно побороться с «Ладой» за предпоследнее место в Западной Конференции, но это максимум, который доступен сочинцам. В свою очередь, минское «Динамо» располагается очень высоко и, очевидно, является фаворитом предстоящего матча. У коллектива Квартальнова нет серий побед или поражений: они постоянно чередуются между собой, причём иногда в матчах с одним и тем же оппонентом. Минск отстаёт от второго места всего на два очка, при этом имея два матча в запасе относительно череповецкой «Северстали».

В этом сезоне команды играли дважды и только в Беларуси, и оба раза побеждали минчане. Нет предпосылок думать, что 25 февраля результат будет другим. Очевидно, что Минск — фаворит с большим перевесом. Учитывая историю противостоянии команд в этом сезоне, смею предположить, что и голов будет предостаточно», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

