«Салават Юлаев» – «Трактор»: ставка Владимира Крикунова на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Трактор».

Ставка: победа «Трактора» и тотал больше 5.5 за 3.40.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 февраля 2026, четверг. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Последние результаты обеих команд заставляют вспомнить известное выражение про турнирные качели. Неделю назад «Трактор» был разгромлен уфимцами в Челябинске 0:6. Но после того провала команда Корешкова стала действовать намного дисциплинированнее и серьёзнее, взяла две хороших трудовых победы в матчах с «Северсталью» и «Ладой». У «Салавата» наоборот начались проблемы – много ненужных удалений, слабая игра отдельных звёзд, неожиданное поражение от «Спартака» и овертайм с «Сибирью».

Так что фавориты теперь – скорее хозяева. Они будут стараться отыграться за те 0:6, да и лидеру сегодняшних уфимцев Кузнецову особо плотную опеку обеспечат. Команду Козлова могут подвести усталость основного вратаря (Вязовой играет без замен) и повышенная усталость после неожиданно трудных последних матчей. Брал бы победу «Трактора» в две шайбы и тотал выше 5 голов», — приводит слова Крикунова «ВсёПроСпорт».