«Реал» победил «Бенфику» в Лиге чемпионов — 2:1. Сыграл коэффициент 11.0

В ответном стыковом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026 мадридский «Реал» (Испания) победил лиссабонскую «Бенфику» (Португалия).

Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «сливочные», в первом матче они также оказались сильнее — 1:0. Встреча состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

На 14-й минуте Рафаэл Силва открыл счёт в этой игре и вывел лиссабонцев вперёд. На 16-й минуте Орельен Тчуамени забил ответный мяч. На 32-й минуте Арда Гюлер забил за «сливочных», но взятие ворот отменили из-за офсайда. На 80-й минуте Винисиус Жуниор забил второй мяч испанской команды в этой встрече.

Ставки на победу «Реала» принимались с коэффициентом 1.50: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1500 рублей. Проход мадридцев в следующую стадию оценивался в 1.30.

На тотал больше 2.5 гола давали 1.52, на голы в исполнении обеих команд — 1.60. Точный счёт 2:1 в пользу мадридцев оценивался в 11.0.