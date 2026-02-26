Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал» победил «Бенфику» в Лиге чемпионов — 2:1. Сыграл коэффициент 11.0

«Реал» победил «Бенфику» в Лиге чемпионов — 2:1. Сыграл коэффициент 11.0
Комментарии

В ответном стыковом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026 мадридский «Реал» (Испания) победил лиссабонскую «Бенфику» (Португалия).

Материалы по теме
Матч недели: «Реал» — «Бенфика». Моуринью ищет ящик для грязного белья
Матч недели: «Реал» — «Бенфика». Моуринью ищет ящик для грязного белья

Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «сливочные», в первом матче они также оказались сильнее — 1:0. Встреча состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

На 14-й минуте Рафаэл Силва открыл счёт в этой игре и вывел лиссабонцев вперёд. На 16-й минуте Орельен Тчуамени забил ответный мяч. На 32-й минуте Арда Гюлер забил за «сливочных», но взятие ворот отменили из-за офсайда. На 80-й минуте Винисиус Жуниор забил второй мяч испанской команды в этой встрече.

Ставки на победу «Реала» принимались с коэффициентом 1.50: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1500 рублей. Проход мадридцев в следующую стадию оценивался в 1.30.

На тотал больше 2.5 гола давали 1.52, на голы в исполнении обеих команд — 1.60. Точный счёт 2:1 в пользу мадридцев оценивался в 11.0.

Материалы по теме
«Црвена Звезда» — «Лилль». Станкович и Тикнизян готовы к сенсации
«Црвена Звезда» — «Лилль». Станкович и Тикнизян готовы к сенсации
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android