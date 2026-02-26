Скидки
«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Уфе

Комментарии

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор».

Ставка: ТБ 5 за 1.65.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2026, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Салават Юлаев» в последнем матче с «Сибирью» упустил преимущество в две шайбы, но в итоге смог набрать два очка благодаря победе в овертайме. Решающий гол забил Евгений Кузнецов, который в составе уфимцев обрел былую форму. В последних пяти матчах знаменитый нападающий набрал аж девять (3+6) очков, и его по праву можно назвать одним из ключевых хоккеистов «Салавата». Во многом присутствие Кузнецова положительно влияет и на атмосферу в команде. По игре видно, что уфимцы получают настоящее удовольствие от хоккея, а это дорогого стоит.

«Трактор» — прямой конкурент команды Виктора Козлова за более высокое место в турнирной таблице Восточной конференции. Именно челябинцы и уфимцы наряду с «Нефтехимиком» разыграют места с пятого по седьмое, и никто из этих команд не будет подарком для фаворитов. В последнем матче челябинцы с трудом справились с «Ладой», одним из главных аутсайдеров нынешнего сезона. В третьем периоде тольяттинцы даже сравняли счёт, но благодаря голам Андрея Светлакова и Александра Кадейкина «Трактор» вырвал победу в основное время.

В последнем матче между командами уфимцы разгромили соперника 6:0 в Челябинске, так что мотивация у команды Евгения Корешкова будет двойной. Жду результативной игры», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

