«Спартак» — «Адмирал»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Москве

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Спартак» — «Адмирал».

Ставка: ничья за 5.30.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

«Это будет вторая и последняя встреча команд в сезоне. Первая — 17 октября во Владивостоке получилась максимально нервной и по сюжету, и по цифрам: «Спартак» много времени провёл в атаке, но до гола доходило тяжело, игра ушла в овертайм и буллиты, где красно-белые дожали. Алексей Жамнов тогда очень точно сформулировал проблему: моментов много, но не хватает хладнокровия в завершении, а ключевые эпизоды упираются в реализацию большинства.

Сейчас обе команды подходят не в идеальном тонусе — и это важно. «Спартак» лихорадит по результатам: может выдать яркий матч (как 5:3 с «Салаватом»), а затем проиграть и провалиться по счёту. У «Адмирала» картина похожая, но по-другому: по содержанию бывают добротные игры, однако очки утекают — четыре поражения в пяти последних, и только один всплеск в виде победы над «Автомобилистом». При этом в Хабаровске и против «Трактора» «моряки» снова упёрлись в то, о чём говорил Тамбиев ещё в октябре: «Тяжело, когда очень много меньшинства, но команда бьётся сердцем».

Чего я жду от матча? Такой игры, где долго не будет понятно, кто дожмёт. «Спартак» дома обязан давить сменами и проводить больше времени в зоне, но «Адмирал» умеет терпеть, цепляться за свои отрезки и доставать характером. А если игра снова упрётся в спецбригады и реализацию редких моментов, то ничья после 60 минут выглядит вполне рабочим сценарием», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».