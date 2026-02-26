Скидки
СКА — «Динамо» М: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ 26 февраля

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ СКА – «Динамо» М.

Ставка: ТМ 4.5 за 2.04.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Одно из знаковых противостояний для нашей лиги пройдёт в Санкт-Петербурге. СКА сейчас, несмотря на короткий отъезд Игоря Ларионова, по слухам, на финал Олимпийских игр, смотрится очень убедительно. За последние восемь матчей армейцы с Невы уступили лишь единожды, дома не выстояв против череповецкой «Северстали». Петербуржцы уже выше своего соперника по данной игре в турнирной таблице Западной конференции. Если так пойдёт, то СКА спокойно обгонит и своего одноклубника из столицы России.

У «Динамо» при этом тоже всё не очень плохо: за последние пять встреч с соперниками москвичи уступили только в своём последнем матче на данный момент. И было это в Ярославле, где сейчас крайне трудно добывать баллы в копилку. «Динамо» разобралось со своими проблемами (во всяком случае, так кажется) и начало налаживать игру. Это происходит вовремя, учитывая, что скоро начнутся серии на вылет, там нужно быть готовым ко всему.

В предстоящем матче сложно выделить фаворита. Вряд ли встреча будет носить закрытый характер, но вот большого количества шайб до начала противостояния в этой игре не видится. Просто сейчас все больше готовятся к плей-офф, а там традиционно решает больше оборона. Вот и команды уже постепенно перестраиваются и стараются за счёт характера и трудолюбия достигать необходимого результата», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

