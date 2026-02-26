Скидки
СКА – «Динамо» Москва: ставка Владимира Крикунова на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

Комментарии

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч КХЛ СКА – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» за 2.69.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В этом сезоне соперники обыгрывают друг друга только в гостях. Сейчас тоже можно попробовать поставить на минимальную победу столичной команды. Не забывайте, что до поражения в Ярославле бело-голубые одержали четыре победы подряд. В тех встречах «Динамо» пропустило всего пять раз, показав очень хорошую игру в обороне. Да и в Ярославле под напором нападения чемпионов москвичи не развалились. Так что остановить атаку СКА им вполне по силам.

У петербуржцев порядка в своей зоне тоже стало гораздо больше. Так что мы увидим типично кубковый матч, в котором будет заброшено максимум четыре шайбы на двоих. В игре до первой ошибки решающим может стать вратарский фактор. А бригада голкиперов «Динамо» намного сильнее и опытнее. Поэтому и выбираем победу гостей», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

