«Сельта» — ПАОК: прогноз Михаила Моссаковского на матч Лиги Европы

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Сельта» — ПАОК.

Ставка: ТБ 2.5 ЖК во втором тайме за 1.65.

«Команды играют в Виго после неожиданного результата в Салониках. По крайней мере, неожиданного для меня. Я честно думал, что ПАОК как минимум не проиграет. В итоге победила «Сельта». Такого сценария я не ожидал. Тем не менее, ПАОК просто так не сдастся, несмотря на огромные кадровые проблемы. По разным причинам больше 10 игроков пропустят матч. Ключевая потеря — Андрия Живкович, который дисквалифицирован. Это серьёзный удар по атаке. Но даже теми силами, которые остались, ПАОК будет пытаться зацепиться за результат. Гол в первой игре оставляет шанс. Если команда забьёт в Виго, интрига сразу вернется. Понятно, что в таких условиях матч может получиться нервным.

И здесь важно обратить внимание на дисциплину. В матчах ПАОКа явный перекос по карточкам во вторых таймах. Если взять последние пять встреч, в каждой из них во втором тайме был тотал больше 2.5 жёлтых. Причём нередко это было с запасом — доходило до 5-6 предупреждений на двоих за один тайм. Это системная история. У «Сельты» статистика менее стабильная, были и неожиданные низы, например против «Хетафе». Но многое будет зависеть от нервного фона.

Ответные матчи еврокубков часто уходят в эмоциональные концовки, особенно если сохраняется интрига. Поэтому здесь я бы смотрел именно в сторону карточек во втором тайме. С учетом характера ПАОКа и турнирной ситуации, вероятность верха именно после перерыва выглядит достаточно высокой», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».