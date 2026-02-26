Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Сельта» — ПАОК: прогноз Михаила Моссаковского на матч Лиги Европы

«Сельта» — ПАОК: прогноз Михаила Моссаковского на матч Лиги Европы
Комментарии

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Сельта» — ПАОК.

Ставка: ТБ 2.5 ЖК во втором тайме за 1.65.

Лига Европы . Стыковые матчи. 2-й матч
26 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Сельта
Виго, Испания
Не начался
ПАОК
Салоники, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Команды играют в Виго после неожиданного результата в Салониках. По крайней мере, неожиданного для меня. Я честно думал, что ПАОК как минимум не проиграет. В итоге победила «Сельта». Такого сценария я не ожидал. Тем не менее, ПАОК просто так не сдастся, несмотря на огромные кадровые проблемы. По разным причинам больше 10 игроков пропустят матч. Ключевая потеря — Андрия Живкович, который дисквалифицирован. Это серьёзный удар по атаке. Но даже теми силами, которые остались, ПАОК будет пытаться зацепиться за результат. Гол в первой игре оставляет шанс. Если команда забьёт в Виго, интрига сразу вернется. Понятно, что в таких условиях матч может получиться нервным.

И здесь важно обратить внимание на дисциплину. В матчах ПАОКа явный перекос по карточкам во вторых таймах. Если взять последние пять встреч, в каждой из них во втором тайме был тотал больше 2.5 жёлтых. Причём нередко это было с запасом — доходило до 5-6 предупреждений на двоих за один тайм. Это системная история. У «Сельты» статистика менее стабильная, были и неожиданные низы, например против «Хетафе». Но многое будет зависеть от нервного фона.

Ответные матчи еврокубков часто уходят в эмоциональные концовки, особенно если сохраняется интрига. Поэтому здесь я бы смотрел именно в сторону карточек во втором тайме. С учетом характера ПАОКа и турнирной ситуации, вероятность верха именно после перерыва выглядит достаточно высокой», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Сельта» — ПАОК. Оздоев покидает Лигу Европы
«Сельта» — ПАОК. Оздоев покидает Лигу Европы
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android