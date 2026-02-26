«Црвена Звезда» — «Лилль»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги Европы в Белграде

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Црвена Звезда» — «Лилль».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.05.

«Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Црвеной Звездой» и «Лиллем» состоялся на прошлой неделе во Франции. Первый тайм, на удивление, прошел с преимуществом сербской команды, и аккурат перед перерывом она счёт открыла. Второй отрезок получился более равным, гости при этом были опаснее, но забить больше так и не смогли. Правда, так же как и хозяева, а первый матч в итоге так и завершился минимальной победой «Црвены Звезды».

После домашнего матча в Лиге Европы «Лилль» отправился на гостевую игру чемпионата Франции против «Анже», несмотря на победу «догов», сама встреча получилась непростой. Моментов у хозяев было немного, но и гости смогли забить всего лишь раз, да и то с пенальти — отличился Оливье Жиру. А вот «Црвена Звезда» в воскресенье проводила не рядовой матч чемпионата Сербии, а участвовала в дерби против «Партизана». Белградские команды к очной встрече подошли с разницей всего в одно очко, поэтому результат был важен и тем, и другим. Конкурентным матч не вышел, у «Партизана» было минимум моментов, а вот «Црвена Звезда» трижды поразила ворота соперника и оторвалась в таблице уже на четыре балла.

Нас ждет уже третья встреча в нынешнем розыгрыше Лиги Европы между французской и сербской командами. Две предыдущие завершились минимальными победами «Црвены Звезды», но матч групповой стадии уже вспоминать не стоит, а вот игра недельной давности показала, что коллектив Деяна Станковича может пройти дальше. Да и моментов в предыдущих играх было минимум», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».