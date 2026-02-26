Скидки
«Црвена Звезда» — «Лилль»: прогноз Алексея Андронова на матч 1/16 финала Лиги Европы

Комментарии

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Црвена Звезда» — «Лилль».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.08.

Лига Европы . Стыковые матчи. 2-й матч
26 февраля 2026, четверг. 20:45 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Лилль
Лилль, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Любопытный матч Лиги Европы. Как мы, в общем, видим, Деян Станкович очень быстро отошёл от «Спартака», разобрался с возможностями своей новой команды. И «Црвена Звезда» действительно здорово играет. Она выиграла первый матч в гостях и сейчас, естественно, считается фаворитом.

Думаю, ещё ничего не закончилось в этой паре. И «Лилль», конечно, постарается включиться в эту борьбу, чтобы в неё включиться, ему нужно забивать, других вариантов здесь просто не присутствует. Не знаю, насколько «Звезда» сможет оборону свою забетонировать и будет готовой к наскокам, а скорее даже и атакам «Лилля».

Полагаю, самая логичная ставка в этом матче — не на результат, не на проход, она на тотал. Обе забьют и тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.08 здесь мне очень нравится. Станкович вряд ли откажется от мысли забить. А у «Лилля» просто нет других выходов», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

