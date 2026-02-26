Скидки
«Штутгарт» — «Селтик»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги Европы в Германии

Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Штутгарт» — «Селтик».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.13.

Лига Европы . Стыковые матчи. 2-й матч
26 февраля 2026, четверг. 20:45 МСК
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Не начался
Селтик
Глазго, Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Штутгартом» и «Селтиком» состоялся неделю назад в Глазго. Первый тайм получился ярким, немцы открыли счёт на 15-й минуте, но шотландцы довольно быстро его сравняли. И всё же на перерыв в качестве лидера ушла команда Себастьяна Хёнеса. Казалось, что второй тайм подарит нам ещё большую интригу, но вышло несколько иначе. Атаковали обе команды одинаково опасно, каждая могла забивать, но на деле только «Штутгарт» отправил ещё два мяча в ворота «Селтика» и одержал не просто гостевую, но и разгромную победу — 4:1.

В прошедшие выходные шотландский клуб проиграл и в национальном чемпионате, вновь на своём поле. Теперь команда отстаёт от лидирующего «Хартса» не только по набранным, но и по потерянным очкам. Швабы в Бундеслиге ездили в гости к «Хайденхайму» и вновь выдали ярчайший матч. В первом тайме «Штутгарт» вышел вперёд, затем хозяева отыгрались, а позже и повели в счёте, но к перерыву гости забили, и счёт стал 2:2. Во втором тайме команды обменялись голами и так и не смогли выявить сильнейшего.

Кажется, что исход этого противостояния уже ясен, сложно поверить в камбэк «Селтика», для него шотландцам нужна победа в три мяча. Поверить, что немцы пропустят столько, можно, а вот что при этом не забьют — тяжело. Думаю, команды подарят нам ещё один яркий матч с торжеством атакующего футбола и большим количеством голов», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

