«Болонья» — «Бранн»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч «Болонья» — «Бранн».

Ставка: победа «Болоньи» 1:0 за 6.50.

«Болонья» — «Бранн», ответная игра 1/16 Лиги Европы сезона-2025/2026. Напомню, первый матч выиграли итальянцы. Забитый мяч на девятой минуте нападающим Сантьяго Кастро стал единственным. Та встреча не была богата на голевые моменты, можно сказать, что игра была плюс-минус равной. Ещё хочу заметить, что матч 26 февраля станет для команд третьим по счёту за неполных четыре месяца. В ноябре команды уже встречались в групповой стадии ЛЕ, матч проходил в Италии и завершился со счётом 0:0. У клуба из Норвегии, где чемпионат ещё не стартовал, это будет третья попытка распечатать ворота итальянцев, во что я не верю. Поэтому сразу первый вариант для прогноза — «Бранн» не забьёт.

«Болонья» в 2026 году на своём поле показывает отвратительные результаты, в семи матчах было четыре поражения, две ничьи и одна победа, которая была одержана в последнем туре чемпионата Италии, 1:0 был обыгран «Удинезе». Надеюсь, это начало положительной серии в домашних матчах. Думаю, итальянцы будут играть от соперника, ведь счёт на табло уже в их пользу — это раз. Второе — это будет седьмой матч за 23 дня, никакой ротации быть не может, на кону выход в 1/8 и большие премиальные. И третье — норвежцы вряд ли сразу будут раскрываться, им нужно забить всего лишь раз, главное — не пропустить в первом тайме и ждать своего шанса.

Ещё один вариант — тотал меньше 2.5. Третий вариант, уже с более высоким коэффициентом — это точный счёт первого тайма 0:0. Всё самое интересное, а в футболе это голы, точнее всего один забитый мяч, мы увидим во втором тайме. Поэтому я выберу точный счёт в матче 1:0. Но выбор за вами, удачи», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».