«Зенит» — «Балтика»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» – «Балтика».

Ставка: гол «Зенита» во втором тайме за 1.65.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Возобновляется весенний отрезок российского чемпионата матчем «Зенит» – «Балтика». Несмотря на зиму, матч пройдёт в комфортных условиях при закрытой крыше.

Насколько будет комфортно «Зениту» – зависит от «Балтики», которая хорошо готова к началу чемпионата, которой удалось сохранить всех своих лидеров. У «Зенита» тоже костяк остался, плюс добавились два больших игрока – Джон Джон и Джон Дуран. Это серьёзное усиление.

Мы ждём яркий и результативный футбол, но откуда ему взяться, если у «Зенита» несыгранная группа атаки, а у «Балтики» лучшая оборона чемпионата. Я думаю, что здесь могут сыграть замены – у «Зенита» очень классная глубина состава.

Хороший вариант – «Зенит» забьёт во втором тайме. Первый тайм будет осмотрительным и осторожным, а вот во втором тайме питерцы могут дожать соперника», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

