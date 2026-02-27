«Авангард» — «Металлург»: ставка Владимира Крикунова на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Авангард» – «Металлург».

Ставка: победа «Металлурга» за 2.70.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 февраля 2026, пятница. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

«В этом сезоне «Авангард» и в лучшей своей форме побеждал «Магнитку» только благодаря блестящей игре Серебрякова. А сейчас далеко не блестяще выглядят и первый вратарь «ястребов», и полевые хоккеисты. У омичей три поражения в четырёх встречах, у тренера много претензий к самоотдаче, легионеры сибирского клуба на спаде.

«Металлург» в последнее время тоже позволяет себе осечки вроде овертаймов с «Адмиралом» и «Барысом». Но при этом слова Разина, который объясняет проблемы в первую очередь недонастроем, выглядят логично. А против «Авангарда» Ткачёв и Ко будут выкладываться в полную силу. Со стороны хозяев, конечно, тоже будет много борьбы и много эмоций, в том числе благодаря домашнему льду. Но по игре лидеры Востока сейчас посильнее. Победа «Магнитки», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».