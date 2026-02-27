«Зенит» — «Балтика»: прогноз Алексея Андронова на матч РПЛ 27 февраля

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Балтика».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 1.85.

«Зенит» — «Балтика» — матч, который открывает весеннюю программу Российской Премьер-Лиги, хотя формально ещё зима на календаре. Матч интересный, потому что сильно изменился «Зенит» за вот эту паузу. Появился в команде Джон Джон, появился Дуран, появился Дивеев, некоторые игроки покинули команду, в частности в ЦСКА отправился Гонду, Жерсон уехал в Бразилию обратно, Кассьерру продали. В общем, интересно, как со всем этим Сергей Семак будет разбираться.

Мне кажется, что здесь мы вряд ли сможем представить себе ясно очертания «Балтики». Да, команда очень боевая, в первом круге просто прекрасное впечатление она производила, с тем же «Зенитом» отлично играла. Но соперники по последним контрольным матчам всё-таки у «Балтики» были не такого уровня, а «Зенит» обыграл «Краснодар», например, с ЦСКА вничью сыграл, правда, лишь в самом конце сравняв счёт. «Зенит», на мой взгляд, несколько более вкатан. Ну, это опять же ощущение, потому что официальные матчи не идут, конечно, ни в какое сравнение с предсезонкой.

Я думаю, что исходить надо из того, что «Зенит» выиграет. Фора Зенита» (-1) с коэффициентом 1.85. Шутки закончились для них, переносить ещё раз столетие, если они проиграют чемпионат, уже будет невозможно. Так что «Зениту» надо включаться сразу же», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».