«Зенит» — «Балтика»: ставка Игоря Семшова на матч РПЛ в Санкт-Петербурге

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Балтика».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.42.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Балтика
Калининград
«В турнирной таблице «Зенит» и «Балтику» разделяет лишь четыре очка. При этом калининградцы имеют просто фантастические цифры по игре в обороне. В 18 сыгранных турах у них лишь семь пропущенных мячей. Это лучший показатель в лиге, следом идут лидеры — «Краснодар» и «Зенит» — у них по 12. У «Балтики» в чемпионате один пропущенный мяч в восьми последних играх. Это было в ничейном матче (1:1) с «Краснодаром».

«Зениту» очки терять нельзя, иначе «Краснодар», принимающий «Ростов», в случае победы уйдёт в отрыв. Питерцы хороши в атаке — у них 34 гола в 18 играх — третий показатель среди всех команд. В общем, нас ждёт противостояние мощной атаки и самой надёжной обороны. Питерцы выиграли на своем поле 13 матчей из последних 14. У «Балтики» тоже есть весьма впечатляющая статистика — она не проигрывает 17 матчей из последних 18.

Для «Зенита» и «Балтики» это будет 19-й матч между собой. Преимущество, как ни странно, у «Балтики» (8 побед при 6 поражениях). Матч первого круга завершился нулевой ничьей. Думаю, что предстоящий матч будет малорезультативным. Скорее всего, «Зенит» победит со счётом 1:0. Тем не менее рисковать не буду. Лучше поставлю на тотал меньше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

