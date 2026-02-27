Скидки
«Зенит» — «Балтика»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ

«Зенит» — «Балтика»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ
Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Балтика».

Ставка: победа «Зенита» за 1.56.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ясно, что особенно трудно входить в ритм после такой длинной паузы. Всегда есть вопросы по тонусу, потому что тренировки — это одно, а официальный матч — другое. Но «Зенит», имея преимущество домашнего поля и преимущество по составу, обязан этим пользоваться. Первая игра дома — шанс сразу задать темп. И болельщики придут, атмосфера будет серьёзная.

Понимаю, что «Балтика» — один из претендентов на борьбу, команда цепкая, умеет терпеть и ждать свой шанс на стандартах или контратаках. Но если «Зенит» хочет решать задачи, таких соперников нужно убирать сразу, без раскачки. Потому что дальше календарь плотный, игры пойдут быстро, и любые потери очков могут аукнуться в конце. Поэтому для меня «Зенит» — фаворит.

Думаю, матч будет непростой, но в итоге будет где-то 2:1 в пользу «Зенита», класс должен сказаться. Плюс первая игра после паузы всегда нервная: кто-то будет осторожничать, кто-то будет ошибаться. «Зениту» важно забить первым и дальше уже контролировать игру, не доводя до лишней нервотрёпки. «Балтика» может укусить, но если хозяева включат скорость, то должны дожать. Поэтому я и беру победу хозяев, свои три очка они заберут. Иначе потом будет поздно догонять», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

