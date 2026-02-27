Скидки
«Зенит» — «Балтика»: прогноз Михаила Моссаковского на игру чемпионата России

Комментарии

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Балтика».

Ставка: тотал фолов больше 29.5 за 1.87.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Балтика
Калининград
«Большое событие в Петербурге в пятницу. «Зенит» и «Балтика» дадут старт второй части сезона в Российской Премьер-Лиге. Можно переживать по поводу погодных условий в Оренбурге в субботу, где «Оренбург» и «Акрон» сыграют в -10, которые, по прогнозу, ощущаются как -16. Ну а в Петербурге, какой бы ни была погода, условия на арене будут комфортными — по температуре точно, но вряд ли эта игра будет комфортной для «Зенита». Тут большой вопрос, в каком сочетании хозяева выйдут в атаке. Сергей Семак в недавнем интервью Владиславу Радимову и Андрею Аршавину сказал, что ключевой фигурой с точки зрения организации атаки становится Джон Дуран. Посмотрим, в какой форме он подойдёт к этому матчу и выйдет ли в стартовом составе.

Каким бы ни был состав гостей, очевидно, что они будут играть в свой фирменный футбол — с высокой интенсивностью, максимальной плотностью и агрессией, в том числе на чужой половине поля. Мы помним первый матч в Калининграде, где был зафиксирован 31 фол, 21 из них — со стороны калининградцев. Думаю, и здесь стоит ждать большого количества нарушений. «Балтика» — самая фолящая команда чемпионата, поэтому фолов будет много, прежде всего от них.

Плюс начало второй части сезона — команды неизбежно будут допускать брак и компенсировать его нарушениями правил. Судит матч Сухой, у которого в среднем 31 нарушение за последние 10 игр. Линия сейчас стоит на отметке в 29.5 фола, то есть нужно пробить 30. С учётом стиля гостей и статистики арбитра вариант с тоталом больше по фолам выглядит обоснованно», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

