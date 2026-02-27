«Вулверхэмптон» — «Астон Вилла»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла».

Ставка: победа «Астон Виллы» за 1.95.

«Вулверхэмптон» играет дома, и в последних турах они действительно зацепили пару очков, хотя до этого шли очень плохо и почти всем проигрывали. Команда добротная, крепкая и может навязать борьбу, особенно на своём поле. Но при этом нужно честно сказать, что они идут на последнем месте, и сезон для них складывается крайне тяжело.

А вот «Астон Вилла» сейчас находится на третьем месте. Они проводят очень сильный сезон, много забивают и стабильно набирают очки. Возможно, для них это даже немного выше ожиданий. Можно сказать, что команда в каком-то смысле прыгнула выше головы. Но именно поэтому терять очки сейчас никак нельзя, потому что конкуренты рядом, и любая осечка может стоить третьего места. Да, «Вулверхэмптон» дома будет стараться и бороться, но если смотреть на качество игры, на форму и подбор футболистов, то «Астон Вилла» сейчас выглядит намного сильнее. Команда уверенная, организованная и понимает, за что борется.

Поэтому я думаю, что на выезде «Астон Вилла» всё-таки переиграет «Вулверхэмптон». Команда, которая идёт на третьем месте, обязана обыгрывать соперника с последней строчки. Думаю, «Астон Вилла» победит и сохранит за собой третью позицию», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».