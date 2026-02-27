«Вулверхэмптон» — «Астон Вилла»: ставка Анатолия Катрича на игру АПЛ

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла».

Ставка: победа «Астон Виллы» за 1.90.

«Астон Вилла» переживает небольшой спад, но сейчас наступает решающий момент сезона, когда терять очки попросту нельзя. Бирмингемцы ведут борьбу за путёвку в Лигу чемпионов, и осечка в матче с главным аутсайдером перечеркнёт все надежды на историческое достижение. Да, «Вулверхэмптон» после потери шансов на выживание раскрепостился и даже отобрал очки у «Арсенала», но проблемы в атаке у «волков» никуда не исчезли — у них худшее нападение лиги. Соперник с последнего места, который выиграл лишь раз в сезоне, не должен стать преградой для команды Унаи Эмери», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».