«Автомобилист» — «Ак Барс»: ставка Владимира Крикунова на игру КХЛ 27 февраля

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» – «Ак Барс».

Ставка: ТБ 5 за 1.82.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 февраля 2026, пятница. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«10 дней назад «Автомобилист» разгромил дома «Магнитку» 8:1. А во вторник победил «Авангард» со счётом 5:1. Эти результаты не случайны. Команда Заварухина показала, что собранно и дисциплинированно подходит к встречам с топ-клубами Востока. И вполне способна уверенно их обыгрывать – особенно когда у соперника проблемы с настроем, дисциплиной либо игровым тонусом.

А «Ак Барс» как раз находится, мягко говоря, в неидеальном состоянии. Уступить дома «Ладе», ведя 3:0 к 12-й минуте, надо было умудриться. У казанцев много ошибок в обороне, не в лучшей форме первый вратарь Билялов, нападающие могут выключиться в любой момент. С учётом того, что команда Гатиятулина много пропускает даже от середняков с аутсайдерами, взял бы тотал больше пяти шайб», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».