Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Факел» — «Урал»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги

«Факел» — «Урал»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги
Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Первой лиги «Факел» — «Урал».

Ставка: ТМ 2 за 1.77.

Россия — Лига PARI . 22-й тур
27 февраля 2026, пятница. 17:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Факел» ушёл на зимнюю паузу в качестве лидера Первой лиги, да ещё и имея неплохой отрыв от конкурентов в борьбе за путёвку в элиту нашего футбола. Наверное, воронежские поклонники футбола даже расстроились из-за перерыва, ведь перед ним у «Факела» было восемь побед в девяти матчах. Главным преследователем воронежцев является «Урал», но екатеринбуржцы отстают аж на семь баллов, правда, и сами имеют запас в пять очков. Команда Мирослава Ромащенко провалила концовку, набрала всего два балла в трёх заключительных турах и прилично отстала от «Факела». Этот спад стоил тренеру работы, теперь «Урал» будет играть под руководством Василия Березуцкого.

В нынешнем сезоне команды уже играли между собой дважды, матч первого круга прошёл в Екатеринбурге и завершился победой хозяев благодаря дублю Егора Мосина — 2:0. Вторая встреча прошла уже в рамках Пути регионов Кубка России и состоялась в середине октября в Воронеже. И в этот раз хозяева оказались сильнее, а единственный гол на счету Нури Абдокова. «Факел» выбил «Урал», правда, и сам вылетел уже в следующем раунде от тульского «Арсенала».

За последние годы команды играли между собой шесть раз и во всех случаях было забито меньше трёх мячей. А сейчас ещё и первый официальный матч после долгой паузы, а они редко получаются яркими. Плюс встречаются два лидера, а значит, как часто бывает, не проиграть важнее, чем победить», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

Материалы по теме
РПЛ возвращается! Экспресс на футбол в пятницу
РПЛ возвращается! Экспресс на футбол в пятницу
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android