«Факел» — «Урал»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Первой лиги «Факел» — «Урал».

Ставка: ТМ 2 за 1.77.

«Факел» ушёл на зимнюю паузу в качестве лидера Первой лиги, да ещё и имея неплохой отрыв от конкурентов в борьбе за путёвку в элиту нашего футбола. Наверное, воронежские поклонники футбола даже расстроились из-за перерыва, ведь перед ним у «Факела» было восемь побед в девяти матчах. Главным преследователем воронежцев является «Урал», но екатеринбуржцы отстают аж на семь баллов, правда, и сами имеют запас в пять очков. Команда Мирослава Ромащенко провалила концовку, набрала всего два балла в трёх заключительных турах и прилично отстала от «Факела». Этот спад стоил тренеру работы, теперь «Урал» будет играть под руководством Василия Березуцкого.

В нынешнем сезоне команды уже играли между собой дважды, матч первого круга прошёл в Екатеринбурге и завершился победой хозяев благодаря дублю Егора Мосина — 2:0. Вторая встреча прошла уже в рамках Пути регионов Кубка России и состоялась в середине октября в Воронеже. И в этот раз хозяева оказались сильнее, а единственный гол на счету Нури Абдокова. «Факел» выбил «Урал», правда, и сам вылетел уже в следующем раунде от тульского «Арсенала».

За последние годы команды играли между собой шесть раз и во всех случаях было забито меньше трёх мячей. А сейчас ещё и первый официальный матч после долгой паузы, а они редко получаются яркими. Плюс встречаются два лидера, а значит, как часто бывает, не проиграть важнее, чем победить», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».