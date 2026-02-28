Скидки
Названы шансы «Краснодара» победить «Ростов» в первом матче после возобновления сезона

28 февраля состоится матч 19-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар» — «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Оzon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.61.

Победа «Ростова» оценивается коэффициентом 5.83. Ничейный исход можно найти в линии за 4.12.

При этом аналитики сомневаются в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.

