«Краснодар» — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ

Прогноз на матч чемпионата России «Краснодар» — «Ростов» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: ИТМ 1.5 гола «Краснодара» за 2.13.

Календарь действующего чемпиона после возобновления сезона приятным не назвать. Начинать с южного дерби — удовольствие сомнительное. «Ростов» зимой не активничал: финансовая ситуация не позволяла усиливать состав, однако слухи о больших проблемах с деньгами подтверждения не получили. Это главное. Ростовчане продолжат бороться.

При Джонатане Альбе дончане наловчились выкачивать из игры воздух: огромное количество единоборств, вертикальный футбол, стандарты и длинные паузы. На заказ обыграть такого оппонента в первом же матче — задача сложная. Между прочим, в первом круге «Краснодар» потерял с соседом очки. В Ростове-на-Дону обошлись без голов.

Разумеется, хозяева по праву считаются фаворитом, однако перекос в линии кажется чрезмерным. «Краснодару» по силам победить, но если это и произойдёт, то не в ярком стиле, а через кровь, пот и слезы. Соперник неприятный, а Джон Кордоба в межсезонье долго не выходил на поле. Вряд ли он сейчас в оптимальном состоянии. Рискнём заиграть ИТМ 1.5 гола «Краснодара» за 2.13. Большого количества мячей не ждём, что-то в духе 1:0 или 1:1 тут напрашивается.