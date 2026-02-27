Стал известен фаворит Лиги чемпионов после жеребьёвки 1/8 финала

В Лиге чемпионов позади остался стыковой раунд. Впереди классический плей-офф — 16 сильнейших клубов будут оспаривать трофей Лиги чемпионов.
Пары 1/8 финала выглядят следующим образом:
«ПСЖ» — «Челси»;
«Галатасарай» — «Ливерпуль»;
«Реал» — «Манчестер Сити»;
«Аталанта» — «Бавария»;
«Ньюкасл» — «Барселона»;
«Атлетико» — «Тоттенхэм»;
«Будё-Глимт» — «Спортинг»;
«Байер» — «Арсенал».
Фаворитом считается лондонский «Арсенал»: ставки на лидера АПЛ принимаются с коэффициентом 3.60. В тройку основных претендентов также входят «Бавария» (6.00) и «Барселона» (7.00).
Следом идут «Манчестер Сити» и «ПСЖ»: заключить пари на одну из этих команд предлагается за 8.50. Ниже оценены шансы «Ливерпуля» (10.0) и мадридского «Реала» (14.0).