Стал известен фаворит Лиги чемпионов после жеребьёвки 1/8 финала

В Лиге чемпионов позади остался стыковой раунд. Впереди классический плей-офф — 16 сильнейших клубов будут оспаривать трофей Лиги чемпионов.

Пары 1/8 финала выглядят следующим образом:

«ПСЖ» — «Челси»;

«Галатасарай» — «Ливерпуль»;

«Реал» — «Манчестер Сити»;

«Аталанта» — «Бавария»;

«Ньюкасл» — «Барселона»;

«Атлетико» — «Тоттенхэм»;

«Будё-Глимт» — «Спортинг»;

«Байер» — «Арсенал».

Фаворитом считается лондонский «Арсенал»: ставки на лидера АПЛ принимаются с коэффициентом 3.60. В тройку основных претендентов также входят «Бавария» (6.00) и «Барселона» (7.00).

Следом идут «Манчестер Сити» и «ПСЖ»: заключить пари на одну из этих команд предлагается за 8.50. Ниже оценены шансы «Ливерпуля» (10.0) и мадридского «Реала» (14.0).