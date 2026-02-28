Скидки
Букмекеры оценили шансы «Локомотива» возобновить сезон РПЛ победой

Букмекеры оценили шансы «Локомотива» возобновить сезон РПЛ победой
Комментарии

28 февраля состоится матч 19-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» — «Пари НН». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 1.40.

Победа «Пари НН» оценивается коэффициентом 8.10. Ничейный исход можно найти в линии за 5.20.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.23, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Комментарии
