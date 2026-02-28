Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Боруссия» Дортмунд — «Бавария»: букмекеры оценили шансы команд

«Боруссия» Дортмунд — «Бавария»: букмекеры оценили шансы команд
Комментарии

28 февраля пройдёт матч 24-го тура чемпионата Германии по футболу «Боруссия» Дортмунд — «Бавария». Игра пройдёт в Дортмунде. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Материалы по теме
Матч недели в Бундеслиге: «Бавария» покажет «Боруссии», кто в Германии хозяин
Матч недели в Бундеслиге: «Бавария» покажет «Боруссии», кто в Германии хозяин

Букмекеры считают явными фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.54, а победа «Боруссии» оценивается коэффициентом 6.00. Ничейный исход можно найти в линии за 4.95.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.35.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.43.

Материалы по теме
«Краснодар» — «Ростов». Быстрая помощь «Зениту»
«Краснодар» — «Ростов». Быстрая помощь «Зениту»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android