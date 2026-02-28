«Боруссия» Дортмунд — «Бавария»: букмекеры оценили шансы команд

28 февраля пройдёт матч 24-го тура чемпионата Германии по футболу «Боруссия» Дортмунд — «Бавария». Игра пройдёт в Дортмунде. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Букмекеры считают явными фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.54, а победа «Боруссии» оценивается коэффициентом 6.00. Ничейный исход можно найти в линии за 4.95.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.35.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.43.