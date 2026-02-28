Скидки
«Боруссия» — «Бавария»: прогноз на матч в Дортмунде

Прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Бавария» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Бавария» победит с форой (-1.5) за 2.15.

Конечно, верить в интригу и шансы аутсайдера хочется, но поводов нет. Во-первых, мюнхенцы банально гораздо сильнее и разнообразнее. Во-вторых, в 15 предыдущих очных встречах уступили ровно один раз, да и то в кризисном 2024 году, когда всё валилось из рук.

Третий фактор, пожалуй, самый важный. Дортмундцы проведут четвёртый важнейший матч за последние две недели: «Аталанта» в Лиге чемпионов, «Лейпциг», снова «Аталанта» и вот теперь финальный босс. Хорошо хоть на своём поле. Времени на восстановление и отдых не было, а ведь глубина состава у «Боруссии» не выдающаяся.

Сравним с «Баварией»: 14 февраля мюнхенцы разгромили «Вердер», 21-го принимали «Айнтрахт», теперь отправятся в Дортмунд. Всё. Недельный цикл для гранда — роскошь, редчайшее явление. Преимущество в свежести и физике должно быть на стороне гегемона. А значит, шансов у хозяев в обрез. Заиграем победу «Баварии» с форой (-1.5) за 2.15.

