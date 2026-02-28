Скидки
«Оренбург» — «Акрон»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

«Оренбург» — «Акрон»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ
Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Оренбург» — «Акрон».

Ставка: обе забьют за 1.70.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Возвращается наша любимая, родная РПЛ. Возвращается она 19-м туром. И субботнюю программу встреч откроет игра в Оренбурге, где «Оренбург» Ильдара Ахметзянова сыграет с «Акроном» Заура Тедеева. Не сказать, что команды сильно изменились за это межсезонье. Да, есть новички, побольше их у «Оренбурга», разумеется. Чуть поменьше, всего лишь один Аревало, у «Акрона». Но у «Акрона» и турнирное положение получше сейчас — на 9-м месте команда Заура Тедеева.

Искусственное поле в Оренбурге. «Акрон» тренировался на полях «Академии Коноплёва», чтобы к этому искусственному покрытию привыкнуть и чтобы оно не стало для него какой-то проблемой. Я думаю, что адаптация пройдёт достаточно быстро. Состав у «Акрона» очень опытный. У «Оренбурга» молодая, подвижная и очень интересная команда, хорошо прессингующая. И ростки игры при Ахметзянове мы видели ещё в первой части, и в целом смотрелось всё это очень неплохо. Единственная проблема — забитые мячи очень тяжело давались. По-моему, в четырёх матчах подряд «Оренбург» в РПЛ не забивал.

Здесь первая домашняя игра после большой паузы. Наверняка придёт болельщик поддержать команду. Возможно, будет минусовая температура. И очки позарез нужны «Оренбургу». «Акрон» тоже бы от них, разумеется, не отказался. Я жду весёлый футбол, обоюдоострый и результативный.

Вариант «обе забьют» за 1.7 очень подходит для этой пары», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

