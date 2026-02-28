«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ 28 февраля

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч «Краснодар» — «Ростов».

Ставка: победа «Краснодара» и тотал больше 1.5 гола за 1.90.

«Не думаю, что в этом матче всё будет легко и просто для «Краснодара». «Зенит» всё-таки вырвал победу у «Балтики», пусть все долго будут обсуждать незасчитанный гол калининградцев. Но три очка в таблицу «Зенит» записал и создаёт давление на конкурентов, которые играют позже.

Это южное дерби, матч особенный, принципиальный. «Ростов» по составу, конечно, уступает, он уже не так амбициозен, но испортить настроение соседям хочется. И по первой части сезона мы видели, как ростовчане добавили в оборонительных действиях. Моменты порой даются с трудом, но зато сзади всё очень четко и надёжно. Можно вспомнить игру первого круга, которая была чрезвычайно упорной, вязкой. Забить никому не удалось.

Здесь, я думаю, преимущество своего поля скажется. Болельщики заполнят стадион, погонят «Краснодар», который и сам понимает, что терять очки никак нельзя. Дуглас избежал серьёзной травмы, поэтому состав оптимальный. Кордоба последний сбор уже нормально провёл, ему хватит для набора кондиций.

Поставлю на победу «Краснодара» и тотал больше 1.5. Вижу так, что ближе к концу первого тайма или на старте второго краснодарцам удастся счёт открыть, а потом «Ростов» раскроется и получит ещё», — приводит слова Титова «РБ Спорт».