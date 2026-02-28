Скидки
«Барселона» — «Вильярреал»: прогноз Егора Титова на матч Ла Лиги

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч «Барселона» — «Вильярреал».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 за 1.72.

Испания — Примера . 26-й тур
28 февраля 2026, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Вильярреал
Вильярреал
Кто победит в основное время?
П1
X
«Непростой соперник у «Барселоны», «Вильярреал» отличный сезон внутри Испании проводит — идёт в тройке. Но каталонцам надо сохранять лидерство, только что его вернули после поражения «Реала» от «Осасуны». Но по статистике дома «Барса» очень плохо играет с «Вильярреалом». Проиграли три из четырёх последних встреч. Там и 3:5 было, и 2:3, и 0:2. В атаке «Вильярреал» очень прилично выглядит, действительно много забивает. Учитывая, как порой безалаберно каталонцы обороняются, здесь шансы у гостей обязательно будут. А класса у них достаточно, чтобы реализовать моменты.

Но поставить против «Барселоны» очень тяжело, тем более в домашней игре, пусть и соперник серьёзный. В чемпионате у себя исключительно победы. Уступали только «ПСЖ» в Лиге чемпионов. В последний раз проигрывали дома в Примере ещё в прошлом сезоне «Вильярреалу». Допускаю, что гости забьют, но Ямаль, Рафинья, Фермин должны приводить команду к результату.

Поставлю на «обе забьют и тотал больше 2.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

