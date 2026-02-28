«Локомотив» — «Пари НН»: прогноз Владислава Радимова на игру РПЛ в Москве

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата России «Локомотив» — «Пари НН».

Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1.5) за 2.06.

«Локомотив» — явный фаворит матча, никакие поле и погода не помешают, поэтому ставка — победа москвичей с форой (-1.5). С такой атакующей группой и с возвращением Пиняева вообще не вижу шансов у «Пари НН» после ухода Боселли.

И вторая ставка: индивидуальный тотал «Локомотива» по ударам в створ больше (6.5). Там такие бьющие и атакующие игроки, что и голов-то может быть шесть. А уж ударов в створ — просто немерено», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».