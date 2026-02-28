«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч 19-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Краснодар» — «Ростов».

Ставка: победа «Краснодара» и ТБ 1.5 за 1.85.

«Лидер российского чемпионата, «Краснодар», не сильно изменившийся за это трёхмесячное межсезонье, дома сыграет с «Ростовом». Это южное дерби.

«Ростов» вообще не изменился. У клуба были финансовые трудности, они и остаются — надо погасить долги, которые накопились за последние годы. В общем, в какой футбол играет «Ростов», всем прекрасно известно. В какой футбол играет «Краснодар» — тоже. Последний матч на сборах «Ростов» провёл не очень здорово и пропустил пять от «Спартака». Ещё три мяча «Ростов» пропустил от ЦСКА. Многовато. В некоторых матчах, особенно с «Локомотивом», «Ростов» смотрелся очень бойко. Футбол не сказать чтобы прямо сильно изобретательный: много длинных передач, борьбы. Голенков и Сулейманов ведут эту борьбу, и часто из неё выходят победителями. Мне кажется, такой соперник не совсем удобен для «Краснодара».

У «Краснодара» всё доведено до автоматизма. Команда предельно мотивирована и понятна. Они будут выходить на матч против «Ростова», уже зная, как «Зенит» сыграл против «Балтики». Дома краснодарцы играют максимально агрессивно и жёстко. Я думаю, нечто похожее мы увидим и в матче против «Ростова». Для хозяев чрезвычайно важно открыть счёт, забить первыми, ну а дальше уже заставить «Ростов» подраскрыться. На быстрых выпадах «Краснодар» может ловить любого соперника.

Форма Кордобы пока под вопросом, потому что первые два сбора он всё-таки пропустил из-за травмы. В матче с «Зенитом» он выглядел как человек, только набирающий форму. «Краснодар» играет дома, я уверен, что будет аншлаг и мощнейшая поддержка болельщиков на стадионе. Не забываем, что «Краснодар» — одна из лучших команд по игре на стандартах в РПЛ. Есть Эдик Сперцян, который может выполнить классную подачу или здорово исполнить штрафной.

Мне кажется, если «Краснодар» откроет счёт в матче, то минимум два мяча этому «Ростову» забить должен. Мой прогноз — победа «Краснодара» и в матче будет забито минимум два мяча. Другими словами, П1 и ТБ (1.5) за 1.85», — приводит слова Генича «РБ Спорт».